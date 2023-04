Ruderwanderfahrt

Anreise: Villersexel am Ognon liegt in der Franche-Comté im Département Haute-Saône. Man erreicht den Ort ab Heidelberg nach 300 Kilometern über die A 5 in Deutschland und die A 36 in Frankreich. Nach Belfort verlässt man die A 36 Richtung Épinal und erreicht nach wenigen Kilometern auf der N 19 die Abzweigung nach Villersexel auf der D 9.

Übernachten: Der Campingplatz Le Chapeau Chinois, der auch Hütten vermietet, liegt sehr schön an einem Wehr in Villersexel. In der Nähe gibt es einen Kanu-Verleih. Es gibt zwei Hotels in Villersexel, Le Relais des Moines Logis und das Chateau de Villersexel. Für Mehrtagesfahrten gibt es einige Campingplätze entlang des Ognon.

In memoriam. Während der Arbeit an nebenstehendem Text ist der Planer und Reiseleiter der Tour, Norbert Schmitt aus Hirschberg, gestorben. Sein Unternehmen "Horizonte Erlebnisreisen" wird aufgelöst, seine beiden Söhne werden aber die Kanu-Tradition fortführen und die bereits geplanten und auch zukünftige Kanu-Touren durchführen.