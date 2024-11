Heddesheim (dpa) - Auf einem Feld im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Panzergranate gefunden und kontrolliert gesprengt worden. Ein Spaziergänger habe die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg nahe Heddesheim gefunden und am Vormittag gemeldet, teilte die Polizei mit. Rund eine Stunde später seien die Feldwege in einem Sicherheitsradius von 150 Metern gesperrt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hielt eine Sprengung für notwendig. Diese erfolgte am Nachmittag. Dazu wurde auch eine nahe Kreisstraße für wenige Minuten gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

© dpa-infocom, dpa:241103-930-277840/1