Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein zuvor als vermisst gemeldeter 83-Jähriger ist in Neustadt an der Weinstraße von Einsatzkräften gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden gemeinsame Kräfte der Feuerwehr und der Polizei den Mann stark unterkühlt an einem Steilhang. Es sei davon auszugehen, dass er sich seit der Vermisstenmeldung am späten Freitagabend bis zur Rettung am frühen Samstagmorgen draußen aufgehalten habe. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dem ging eine große Suchaktion voran: Neben Drohnen der Feuerwehr waren auch Personensuchhunde sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

