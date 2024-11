Ranstadt (dpa/lrs) - Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 45 bei Ranstadt in Fahrtrichtung Süden zeitweise voll gesperrt worden. Bis zum Ende der Sperrung am späten Freitagabend wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Wölfersheim abgeleitet, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Lastwagen am Morgen zunächst gegen die Mittelplanke gefahren, dann rechts von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgerutscht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Nachdem die Autobahnmeisterei die Fahrbahn gereinigt hatte, konnte zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Für die Bergung des Lkw wurde jedoch eine erneute Vollsperrung der A45 in Fahrtrichtung Süden notwendig. Rund elf Stunden nach dem Unfall sei die Sperrung dann aufgehoben worden, sagte ein Polizeisprecher.