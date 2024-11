Ludwigshafen (dpa/lrs) - Eine unbekannte Person hat am Abend bei einer Halloween-Veranstaltung für Kinder und Jugendliche in einer Diskothek in Ludwigshafen Pfefferspray versprüht. Dabei wurden zwölf Menschen verletzt. Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert, nachdem mehrere Besucher über Atemwegsreizungen geklagt hatten. Die Betreiber der Diskothek evakuierten umgehend die Räumlichkeiten.

Alle Verletzten konnten noch vor Ort versorgt und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht, die Ermittlungen der Polizei dauern an.