Mainz (dpa/lrs) - Die Halloween-Nacht in Rheinland-Pfalz verlief weitgehend ruhig. Die Polizei rückte zwar mehrfach aus, die Mehrzahl dieser Einsätze stand jedoch im Zusammenhang mit Ruhestörungen durch Kinder und Jugendliche, auch kam es vereinzelt zu Böllernwürfen oder zu Sachbeschädigungen durch Eierwürfe, wie die Polizei in Mainz mitteilte.

Laut Polizeipräsidium sind bei Auseinandersetzungen auf einer Privatparty in Mainz drei Menschen leicht verletzt worden. Infolge von Streitigkeiten unter den Gästen wurde unter anderem Pfefferspray versprüht. Die Polizei löste die Veranstaltung mit rund 80 Gästen auf.

In Bingen brannte das Entlüftungsrohr eines Jugendraums. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, teilte die Polizei mit. Keiner der anwesenden Jugendlichen wurde verletzt. Die Polizei vermutet einen Böllerwurf als Brandursache und hat Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Polizei: Straftaten werden auch an Halloween konsequent verfolgt

In Vorbereitung auf Halloween hatte die Polizei Verhaltenstipps veröffentlicht. "Haltet euch in gut sichtbaren Bereichen auf und meidet dunkle Ecken", "setzt euch nicht zu stark verkleidet oder gar alkoholisiert hinters Steuer eines Fahrzeugs", oder "ein Nein ist ein Nein, auch wenn ihr nur Spaß machen wollt und die Dinge lustig findet", hieß es dabei unter anderem. Auch an Halloween werde jede Straftat konsequent verfolgt. Laut dem Polizeipräsidium Trier ist Halloween einer der Termine, der besonders in die Einsatzplanung einbezogen wird.

Halloween hat wohl seine Wurzeln in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird das Fest heute am Abend vor dem kirchlichen Fest Allerheiligen ("All Hallows' Eve").