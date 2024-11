Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Bei dem mutmaßlichen Versuch, einen Geldautomaten in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zu sprengen, hat die Polizei drei Männer vorläufig festgenommen. Beamte nahmen das Trio auf frischer Tat in der Nacht fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 26-Jährige und seine beiden 23-jährigen mutmaßlichen Komplizen sollten am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittler waren zuvor auf die Spur des Älteren gekommen. Wie genau, sagte ein Polizeisprecher nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Tatbeteiligungen dauerten an, hieß es.