Philippsburg (dpa/lsw) - Ein Teenager hat bei einer Fahrt mit dem Auto seiner Mutter in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) einen größeren Polizeieinsatz und einen Unfall verursacht. Polizeiangaben zufolge beschädigte der 14-Jährige mindestens ein geparktes Auto. Dabei entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Der Junge blieb offenbar unverletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte seine Mutter am frühen Morgen, dass ihr Sohn in der Nacht die Schlüssel ihres Wagens genommen hatte und weggefahren war. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. Nach einer Stunde fand sie den Wagen und den Jungen in der Nähe eines Wertstoffhofs. Hintergründe teilte die Polizei zunächst nicht mit.