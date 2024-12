Sachsenheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) frontal gegen einen Strommast geprallt und gestorben. Polizeiangaben zufolge kippte der Wagen des 48-Jährigen und geriet in Brand. Ersthelfer begannen zu löschen, doch der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer war vor dem Unfall von der Fahrbahn abgekommen und hatte zunächst noch einen Zaun touchiert. Durch den umkippenden Zaun wurden drei dahinter geparkte Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt, zudem wurden drei weitere Wagen durch den Zusammenstoß mit dem Unfallauto ineinandergeschoben. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Die genaue Ursache für den Unfall war zunächst unklar.