Offenburg (dpa/lsw) - Buchstäblich eine Schrottkarre soll ein Mann in Offenburg gestohlen haben - und noch einige Fortbewegungsmittel mehr. Polizeiangaben zufolge war das schrottreife Auto als Dekoration für ein Fest vor einer Diskothek aufgestellt, von wo es der 39-Jährige am Sonntag aufgeladen haben soll. Dafür soll er unbefugt den Gabelstapler der Diskothek benutzt haben. Einen Anhänger soll er zuvor nach Absprache von der Diskothek ausgeliehen, aber nicht wie vereinbart zurückgebracht haben.

Nach Erkenntnissen der Polizei stahl der Mann zudem am Vortag einen Transporter von einem Firmenparkplatz sowie ein Fahrrad, das in der Offenburger Innenstadt an einem Einkaufszentrum abgestellt war. Die Polizei stoppte ihn, als er mit seiner Lebensgefährtin und den mutmaßlich gestohlenen Fahrzeugen in Appenweier (Ortenaukreis) unterwegs war. Einer Polizistin war das Gespann aus mutmaßlichem Diebesgut zuvor aufgefallen, sodass sie ihre Kollegen verständigte. Warum der Mann die Fahrzeuge mitgenommen hat, war zunächst unklar.