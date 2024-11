Mainz (dpa/lrs) - Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute in Mainz (11.00 Uhr) die Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Polizeistudie Insider vor. Bei der Untersuchung ging es darum, die polizeilichen Arbeitsbedingungen, die demokratischen Werte und die Beziehung zwischen Polizei und Gesellschaft zu beleuchten. Die Studie wurde im Zeitraum von Juli 2021 bis Oktober 2024 durchgeführt. Insider steht als Abkürzung für den Titel der Studie "Innere Sicherheit und demokratische Resilienz. Bedingungen und Wechselwirkungen polizeilichen Handelns in der pluralen Gesellschaft". Neben den wissenschaftlichen Leitern der Studie wird auch der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, an der Präsentation teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:241128-930-301472/1