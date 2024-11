Tawern (dpa/lrs) - Ein acht Jahre altes Mädchen ist beim Überqueren einer Straße in Tawern (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer des Wagens seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder Einsatzkräfte zu informieren, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde eine Fahndung nach dem Fahrer eingeleitet. Die Achtjährige wurde nach dem Unfall am frühen Abend in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt wurde, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Fahrer des Unfallautos wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden. Zudem werden weitere Zeugen gesucht. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine hell-silberne Limousine, vermutlich Audi A4 eines älteren Baujahres, gehandelt haben.