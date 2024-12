Mannheim (dpa/lsw) - Auf der Suche nach einem Parkplatz hat ein 85-Jähriger in Mannheim eine Serie von Unfällen verursacht und sein eigenes Auto zu Schrott gefahren. Polizeiangaben zufolge wollte der Mann am Montag auf einem Supermarktparkplatz wenden, um zurück zu einem Parkplatz am Straßenrand zu fahren. Dort stieß er aus unbekannter Ursache gegen die Gebäudewand des Markts, fuhr aber weiter.

In der Folge stieß er mit seinem Wagen gegen eine weitere Hauswand, einen Stromkasten sowie ein Verkehrsschild und rammte einen am Straßenrand geparkten Kleintransporter, der auf ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Am Auto des Seniors entstand Totalschaden.

Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf mehr als 30.000 Euro. Alkoholisiert war der Mann laut Polizei wohl nicht, aber es ergaben sich erhebliche Zweifel an seiner Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs. Die Polizei ermittelt.