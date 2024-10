Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Familienministerin Diana Stolz (CDU) will am Dienstag (15.20 Uhr) im Landtag eine Regierungserklärung zum Kinderschutz abgeben. Die Rede steht unter dem Motto "Hinsehen und handeln". Anschließend bringen die Regierungsfraktionen von CDU und SPD ein "Gesetz zur Stärkung der Inneren Sicherheit" in das Plenum ein.

Hintergrund der Initiative ist, dass das