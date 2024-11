Mainz (dpa/lrs) - Sozialministerin Dörte Schall (SPD) stellt am Mittwoch (13.30 Uhr) in Mainz die Pläne der Landesregierung vor, wie die Versorgung in der Pflege in den nächsten Jahren in Rheinland-Pfalz sichergestellt werden soll. Mit der neuen Fachkräftestrategie Pflege Rheinland-Pfalz 2025 bis 2028 werden Maßnahmen formuliert, um den steigenden Bedarf an qualifizierten Pflegekräften zu decken.

Ziel ist auch, die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern. Im Anschluss an die Präsentation wird die Sozialministerin bei einem Fachkräftegipfel Pflege (14.30 Uhr) mit Vertreterinnen und Vertreter der Branche über die Pläne diskutieren.