Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Grünen ziehen mit Misbah Khan an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Bundestagsabgeordnete wurde auf dem Landesparteitag in Idar-Oberstein mit knapp 60 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den ersten Platz der Landesliste gewählt.

Die 35-Jährige setzte sich in einer Kampfkandidatur gegen die Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer durch. Auf die 49 Jahre entfielen in der Abstimmung knapp 40 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Bei der Bundestagswahl 2021 erzielten die Grünen bundesweit ein Ergebnis von 14,7 Prozent. In Rheinland-Pfalz lag die Zustimmung bei 12,6 Prozent. Die rheinland-pfälzischen Grünen sind derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten.