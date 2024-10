Stuttgart (dpa/lsw) - Nach großen Erfolgen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland will das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) künftig auch in Baden-Württemberg präsent sein. An diesem Sonntag (ab 11.00 Uhr) treffen sich die Parteimitglieder in Stuttgart, um einen Landesverband zu gründen.

Parteigründerin und Namensgeberin Wagenknecht wird bei der Gründung in Stuttgart nicht erwartet.