Mainz (dpa/lrs) - Die Grüne Jugend in Rheinland-Pfalz hat eine neue Doppelspitze. Auf einer Mitgliederversammlung in Mainz wurden Sara Pasuki und Giuseppe Guzzo gewählt. Das teilte der neue Vorstand mit. Die bisherigen Landessprecher der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz, Paula Frings und Enrico Pereira, waren wie der Bundesvorstand der Jugendorganisation der Grünen zurückgetreten.

Dieser hatte seinen Austritt aus Partei und Nachwuchsorganisation mit politischen Differenzen begründet. Die Rheinland-Pfälzer hatten nach Parteiangaben persönliche Gründe für ihren etwa gleichzeitig angekündigten Rückzug angegeben.

Pasuki sagte, nun gelte es, den rheinland-pfälzischen Jugendverband in eine sichere Zukunft zu führen. Dafür müsse die Basisdemokratie wieder mehr in den Vordergrund rücken. Guzzo erklärte mit Blick auf die Mutterpartei: "Wir bleiben stachelig in politischen Stürmen und sorgen dafür, dass die Grünen wieder eine linke Kraft in diesem Land werden und bleiben."