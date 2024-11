Weilerbach (dpa/lrs) - Der langjährige Vorsitzende der Freien Wähler Rheinland-Pfalz, Stephan Wefelscheid, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rückzug von dem Posten angekündigt. "Meine Damen und Herren, ich melde mich ab", sagte Wefelscheid, der seit 2014 an der Spitze gestanden hatte, gleich zu Beginn des Sonderparteitags der Freien Wähler im pfälzischen Weilerbach. Er wünsche der Partei in Zukunft viel Glück. "Ich glaube, die Partei wird Glück in Zukunft auch brauchen", sagte Wefelscheid.

Wefelscheid hatte seinen ursprünglich für das Jahresende geplanten Rückzug vom Landesvorsitz nach einem turbulenten Parteitag der Freien Wähler Rheinland-Pfalz in Kordel Ende September angekündigt. Vorausgegangen waren Monate mit vielen internen Streitigkeiten.

Eine Folge dieses Streits war auch das Aus für die einst sechsköpfige Fraktion der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag gewesen. Nachdem sich zwei der Mitglieder aus der Fraktion zurückgezogen hatten, sackte diese unter die Mindestzahl von fünf Mitgliedern. Vier Abgeordnete der Freien Wähler, darunter Wefelscheid, haben sich mittlerweile zu einer parlamentarischen Gruppe im Landtag in Mainz zusammengeschlossen.