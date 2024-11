Mainz (dpa/lrs) - Die Winzer in Rheinland-Pfalz sind mit steigenden Kosten und einem schwächelnden Konsum konfrontiert. Mit ihrer Lage befasst sich heute (ab 9.30 Uhr) der Landtag. Am zweiten Sitzungstag des Plenums in dieser Woche geht es zudem um die transatlantische Partnerschaft nach der Wahl von Donald Trump als US-Präsident. Weitere Themen sind unter anderem das vorgesehene Sondervermögen für die sanierungsbedürftige Universitätsmedizin Mainz, geplante Änderungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes, die Kitas im Land und die Entwicklung der Krankenhauslandschaft.

© dpa-infocom, dpa:241114-930-288229/1