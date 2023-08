Online-Handel bleibt stark, verliert aber

Während der Corona-Pandemie stiegen die Umsätze im Online-Handel, nun im stationären Handel: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) spricht von einer Trendumkehr. "Die Menschen kaufen nach der Corona-Pandemie wieder mehr vor Ort ein, doch Unsicherheiten und Inflation dämpfen die Kauflust", so IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Lag der Online-Anteil an der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft im gesamten Kammerbezirk Rhein-Neckar 2022 noch bei 17,9 Prozent, so wird er für dieses Jahr mit 15,6 Prozent prognostiziert. Laut IHK fließt mehr als eine Milliarde Euro der vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft an Standorte außerhalb der Region oder in den Online-Handel. "Es ist eine leichte Erholung in Sicht, das Einkaufserlebnis steht wieder im Vordergrund und die Umsätze nähern sich dem Vor-Corona-Niveau", so Schnabel. Es hänge stark vom einzelnen Standort ab, ob sich der Einzelhandel gut oder schlecht entwickle, so Schnabel.

Deshalb mahnt er Politik und Verwaltung, die Standorte zu pflegen: "Anders als vielfach behauptet, ist der stationäre Einzelhandel vital sowie zukunftsfähig aufgestellt und wächst wieder, auch in den Innenstädten." (tt)