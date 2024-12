Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt erhält eine neue S-Bahn-Station: Ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember hält die Linie S6 auch in Frankfurt-Ginnheim. Auf der Strecke zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel fahren die Bahnen dann im 15-Minuten-Takt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fahrgäste können in Ginnheim künftig in die U-Bahnen der Linien 1 und 9 an der U-Bahn-Station Niddapark umsteigen.

Bis Februar 2024 war die Strecke Frankfurt West - Bad Vilbel viergleisig ausgebaut worden, dafür waren mehrere Vollsperrungen nötig. Für die großen Anstrengungen zum Ausbau der S6 und die Belastungen der ÖPNV-Nutzer erhalte man nun den Lohn, sagte der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD): "Ein exakter 15-Minuten-Takt, eine optimale Verknüpfung mit der U-Bahn und umfassende Barrierefreiheit an allen Stationen im Ausbauabschnitt."

Der Ausbau werde jedoch nicht alle betrieblichen und verkehrlichen Probleme im S-Bahn-Netz lösen, erklärte Mansoori. In den kommenden Wochen stehen nach DB-Angaben noch Restarbeiten an der neuen Station an.

Barrierefreier Ausbau der U-Bahn-Station Niddapark bis Mitte 2026

Die neue S-Bahn-Station ist barrierefrei – die direkt nebenan liegende U-Bahn-Station Niddapark, die als eine der schmutzigsten Stationen in Frankfurt gilt, jedoch nicht. Ihr Umbau soll laut der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ab März 2025 erfolgen und bis Mitte 2026 andauern. Die Arbeiten waren verschoben worden und hatten eigentlich in diesem Jahr beginnen sollen. Geplant sind unter anderem die Erhöhung der Bahnsteige und der Einbau von Aufzügen.

Seit 2017 hat die Deutsche Bahn die bestehende Bahnstrecke Frankfurt West - Bad Vilbel um zwei zusätzliche Gleise erweitert. Auf den beiden östlichen Gleisen fährt seit Februar die S-Bahn, auf den beiden westlichen Gleisen der Regional-, Fern- und Güterverkehr. Als nächster Schritt soll der Abschnitt Bad Vilbel–Friedberg ausgebaut werden.