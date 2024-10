Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Notlandung auf einem Acker bei Driedorf in Mittelhessen ist der Pilot eines Kleinflugzeugs unverletzt geblieben. Der 51-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis habe während seines Fluges einen Triebwerksausfall gehabt, teilte die Polizei in Gießen mit. Daraufhin habe er eine Notlandung in der Nähe eines Sportplatzes machen müssen. Dabei wurde die Maschine beschädigt: Der Schaden werde auf rund 20.000 Euro beziffert, hieß es. Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis war alleine im Flugzeug unterwegs.

