Eppingen (dpa/lsw) - In einer Realschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) soll Pfefferspray versprüht worden sein. Ob und wie viele verletzt wurden, sei bislang nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach sei eine Vielzahl an Einsatzkräften - darunter die Polizei und mehrere Rettungswagen - vor Ort. Die Schule sei evakuiert worden. Weitere Details waren bislang nicht bekannt.

