Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Zwei Polizeibeamte sind während eines Einsatzes in Neustadt an der Weinstraße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist dem Einsatz ein Streit am Montagnachmittag zwischen einem 56-jährigen Mann und seiner ebenfalls 56-jährigen Ex-Frau vorausgegangen. Sie sei demnach bei ihm erschienen und habe Kontakt zu den gemeinsamen, erwachsenen Kindern gefordert. Diese seien jedoch nicht anwesend gewesen. Die Frau soll sich geweigert haben zu gehen. Daraufhin habe der Mann die Polizei gerufen.

Zwei Beamte haben die Frau laut Angaben der Polizei mehrfach aufgefordert, das Grundstück zu verlassen, und ihr einen Platzverweis ausgesprochen. Daraufhin habe sich die 56-Jährige in ihrem Auto verriegelt. Laut Polizeiangaben soll die Frau "trotz intensiver Gespräche" jegliche Zusammenarbeit abgelehnt haben. Deswegen hätten die Polizisten mit Hilfe eines "Rettungstools" die vordere Seitenscheibe des Autos zerstört und versucht, die Frau aus dem Auto zu ziehen. Dabei habe sie einem der Polizisten mehrfach ins Gesicht getreten.

Danach habe sie sich auf dem Beifahrersitz verschanzt, woraufhin die Beamten auch die Scheibe auf dieser Seite zerstört haben. Durch dieses Fenster haben die Beamten laut Polizeiangaben die Frau aus dem Fahrzeug geschoben. Bei der anschließenden Fixierung sei einer der Polizisten leicht am Finger verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin wurde die Frau bei dem Vorgang nicht verletzt.