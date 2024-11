Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eigentlich gilt am Frankfurter Flughafen ein Nachtflugverbot - wegen notwendiger Messungen wird aber in den Nächten zum kommenden Sonntag und Montag ein speziell ausgerüstetes Flugzeug immer wieder unterwegs sein. Wie die Deutsche Flugsicherung mitteilte, soll das Flugzeug vom Typ Beechcraft Super King Air 350 Überflüge von Ortschaften so weit wie möglich vermeiden. Betroffen ist jeweils ein Zeitraum zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr.

Mit den Messflügen werden zum Beispiel Signale überprüft, die für das Instrumentenlandesystem wichtig sind. Diesmal soll getestet werden, ob die An- und Abflugstrecken sicher sind. Zwischen 23.00 und 5.00 Uhr sind keine An- und Abflüge von Passagier- oder Luftfrachtmaschinen am Frankfurter Flughafen erlaubt, mit Ausnahme von Notfällen oder für Vermessungsflüge.