Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Pokal-Schlappe in Leipzig will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wieder die bisherige Stärke dieser Saison demonstrieren. Der FC Augsburg soll dabei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Frust der Hessen nach dem 0:3 zu spüren bekommen. "Wir wollen eine Reaktion zeigen. Und ich bin mir sicher, dass wir eine Reaktion zeigen werden", sagte Trainer Dino Toppmöller.

Personell wird und muss Toppmöller nach dem Achtelfinal-Aus in Leipzig wohl einige Korrekturen vornehmen. Auf jeden Fall wird der im Pokal gesperrte und zuletzt auch verletzte Arthur Theate in die Abwehr zurückkehren. Hugo Larsson muss wegen muskulärer Probleme passen. Fraglich ist auch der Einsatz von Abwehrchef Robin Koch. Der Nationalspieler bekam in Leipzig einen Schlag auf das Wadenbeinköpfchen und ist außerdem krank.

Für die Aufarbeitung der Niederlage blieb Toppmöller wenig Zeit. Schnell lag der Fokus auf der kommenden Bundesliga-Partie - auch, um den zweiten Rang hinter Bayern München zu festigen. Ausreden will Toppmöller nicht gelten lassen, er sieht seine Mannschaft gegen Augsburg in der Favoritenrolle. "Ich bin mir sicher, dass wir eine richtig gute Mannschaft von uns sehen werden, die Bock hat, dieses Spiel zu gewinnen", sagte der 44-Jährige.