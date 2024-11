Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche auf einem Motorroller sind vor einer Polizeikontrolle in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) geflüchtet. Der 17 Jahre alte Fahrer habe das Polizeiauto am späten Montagabend bemerkt und Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Mit auf dem Roller saß ein 16-Jähriger. Warum die beiden vor der Kontrolle flüchteten, ist bisher unklar. Ein Autofahrer musste wegen der Jugendlichen stark bremsen.

Als der 17-Jährige die Richtung wechseln wollte, stürzten die beiden schließlich mit ihrem Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete zu Fuß und wurde von Beamten in einem Wohngebiet festgenommen. Den 16-Jährigen nahmen die Beamten am Unfallort fest. Beide Jugendlichen verletzten sich leicht und wurden von Rettungskräften versorgt.