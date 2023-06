Moritz Bauer Biografie

Moritz Bauer wurde am 17. Mai 1995 geboren. 2015 legte er die allgemeine Hochschulreife am Kurpfalz-Internat in Bammental ab. Es folgte von 2017 bis 2019 ein Duales Studium der Brau- und Getränketechnologie in Weihenstephan sowie die Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei Meckatzer Löwenbräu in Heimenkirch. Zudem ließ er sich zum Betriebswirt aus- und zum Betriebswirt der Getränkewirtschaft weiterbilden. Es folgten mehrere Praktika in verschiedenen Regional- und Großbrauereien, ehe im März seine Einarbeitungszeit in der heimischen Brauerei in Distelhausen begann. Seit 25. Mai ist er Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens und trägt dabei die Verantwortung für die Bereiche Technik, Logistik und technischer Kundendienst. rüb