Konstanz (dpa/lsw) - Weil sie einen Mann im Streit getötet haben soll, steht eine 45-Jährige von Dienstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Konstanz. Die Deutsche soll den 50-Jährigen laut Staatsanwaltschaft mit vier Messerstichen in den Rücken heimtückisch getötet haben. Ihr wird Mord vorgeworfen. Die Tat spielte sich den Angaben nach im April in ihrer Wohnung in Radolfzell am Bodensee ab.

