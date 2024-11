Heilbronn (dpa/lsw) - Vor einer Diskothek in Heilbronn hat ein Mann zwei Menschen mit einem Messer verletzt. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten, sollte der 21-Jährige am Freitag kurz nach Mitternacht aus einer Disco in der Gottlieb-Daimler-Straße verwiesen werden. Dabei habe er einen Sicherheitsmitarbeiter (34) und einen Gast (24) angegriffen und mit dem Messer verletzt. Der Tatverdächtige floh zunächst, konnte jedoch am Freitagabend festgenommen werden. Auch das Tatmesser soll man gefunden haben. Der 21-Jährige wurde am Samstag inhaftiert und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei ermittelt weiter.

