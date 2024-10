Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit gezücktem Messer in einem Karlsruher Supermarkt herumgelaufen und von der Polizei festgenommen worden. Er habe weder Menschen bedroht, noch seien Kunden oder Mitarbeitende des Supermarktes verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte waren am Morgen alarmiert worden, nachdem der psychisch auffällig wirkende Mann mit dem Messer in dem Geschäft gesichtet worden war. "So etwas nehmen wir immer sehr ernst", sagte der Sprecher. Man sei mit starken Kräften zu dem Supermarkt gefahren. Dort habe sich der Mann ohne Probleme festnehmen lassen, der Einsatz sei schnell beendet worden. Welche Art von Messer der Mann bei sich trug, war zunächst nicht klar.

