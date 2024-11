Ludwigshafen (dpa/lrs) - Das Ampel-Aus in Berlin sorgt in Ludwigshafen für Mehrkosten in sechsstelliger Höhe. Ursprünglich wollte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz nämlich ihre nächste Oberbürgermeisterin oder ihren nächsten Oberbürgermeister - um Geld zu sparen - zeitgleich mit dem neuen Bundestag am 28. September 2025 wählen. Dazu kommt es jetzt wohl nicht: Durch das vorzeitige Ende der Koalition in Berlin wird der Bundestag vermutlich schon am 23. Februar gewählt. "Im Hinblick auf den zusätzlichen Termin für die OB-Wahl rechnen wir mit Kosten von rund 300.000 Euro", teilte die Stadt mit. Über die Mehrkosten hatte zuvor "Die Rheinpfalz" berichtet. Ludwigshafens parteilose Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bewirbt sich 2025 nicht erneut um das Amt.

