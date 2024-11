Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Baumarkt in Frankfurt am Main hat ein Ladendetektiv ein mutmaßliches Betrüger-Paar beim Bezahlen an der Kasse entlarvt. Er sprach den Mann und die Frau am Freitagabend an, als er mitbekam, wie sie mehrere elektronische Zahlungsmittel ausprobierten, wie die Polizei mitteilte. Hinzugerufene Polizisten fanden bei der 55-Jährigen demnach mehrere EC-Karten, die nicht auf die beiden ausgestellt waren.

Nachdem der 42-jährige männliche Verdächtige zuerst geflohen war, nahmen Beamte laut Mitteilung sowohl ihn als auch seine Begleiterin fest. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten sie demnach anschließend etliche weitere Kredit- und EC-Karten sicher und fanden außerdem Ausweisdokumente, die dem Paar ebenfalls nicht gehörten. Die Beweismittel haben die Ermittler bislang mehr als 30 weiteren Straftaten zugeordnet, wie es hieß. Das Paar sei zunächst wieder entlassen worden.