Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Leiche vor über zwei Wochen in einem unterirdischen Tunnelsystem in Mainz steht die Identität fest. Es handle sich um einen 38-jährigen Obdachlosen, teilte die Polizei mit. Die Todesursache sowie der -zeitpunkt könnten wegen der fortgeschrittenen Verwesung nicht mehr ermittelt werden. Ein Arbeiter war bei Grünarbeiten aus Neugier in den Tunnel geklettert und hatte dort die Leiche entdeckt. Nach früheren Angaben der Polizei gibt es in der Mainzer Oberstadt ein weitläufiges Tunnelsystem mit diversen Zugängen. Diese seien normalerweise geschlossen, so ein Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:241108-930-283239/1