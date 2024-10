Bad Orb (dpa/lhe) - Sieben Menschen sind bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos im Main-Kinzig-Kreis verletzt worden. Zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es bestehe keine Lebensgefahr. Demnach sei ein Auto am späten Samstagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Bad Orb und Wächtersbach aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten.

Dabei habe das Fahrzeug zwei Autos gestreift, mit dem dritten Auto habe es einen frontalen Zusammenstoß gegeben. Zum Alter oder Geschlecht der Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Straße wurde für rund zweieinhalb Stunden sowohl teilweise als auch voll gesperrt.