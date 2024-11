Hasselroth/Offenbach/Hanau (dpa/lhe) - Ein 40-jähriger Mann soll im Main-Kinzig-Kreis versucht haben, seine Mutter zu töten. Er habe sie in dem gemeinsam bewohnten Haus in der Gemeinde Hasselroth unvermittelt angegriffen und versucht, sie zu ersticken, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Zudem soll er bei der Tat am späten Mittwochabend geäußert haben, sie töten zu wollen.

Die Frau konnte sich den Angaben zufolge befreien und gemeinsam mit der dort ebenfalls lebenden Großmutter das Haus verlassen. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Ihr Sohn wurde von der Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Zu weiteren Details der Tat und einem möglichen Motiv wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ob der Mann bei der Tat etwa unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, muss noch geklärt werden.