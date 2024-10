Mainz (dpa/lrs) - Nach Ansicht des CDU-Fraktionsvorsitzenden Gordon Schnieder fehlt es dem Doppelhaushalt der rheinland-pfälzischen Landesregierung für die kommenden beiden Jahren an Entschlossenheit. "Leider liegt über ihrem gesamten Entwurf der Mehltau des "Weiter so"", sagte der Oppositionsführer im Landtag in Mainz. Es brauche aber kraftvolles, entschlossenes Handeln.

Der Haushalt