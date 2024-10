Ingolstadt (dpa/lby) - Der sogenannte Doppelgängerinnen-Mordprozess geht in die Endrunde. Am Dienstag (09.15 Uhr) gibt es einen neuen Anlauf für die Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft soll den Anfang machen und darlegen, zu welchen Schlüssen sie in dem seit fast einem dreiviertel Jahr andauernden Prozess kommt.

Eine Woche zuvor war es anders als erwartet nicht zum Beginn der Plädoyers