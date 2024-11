Zimmern ob Rottweil (dpa/lsw) - Ein Mann soll eine 41-Jährige bei einer Auseinandersetzung in Zimmern ob Rottweil (Landkreis Rottweil) schwer verletzt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte. Beamte nahmen den 54 Jahre alten Verdächtigen demnach in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Der Vorfall habe einen größeren Einsatz der Polizei in dem Wohngebiet ausgelöst, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Informationen gab ein Sprecher zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft laufen.