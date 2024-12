Göppingen (dpa/lsw) - Mehr als zwei Monate den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen fahndet die Polizei nun auch bundesweit mit einem Foto nach einem unbekannten Mann. Wie die Staatsanwaltschaft Ulm mitteilte, würden die Bilder des Mannes auf etwa 4.000 digitalen Werbeflächen in bundesweit 331 Tank- und Rastanlagen sowie an acht Flughäfen in ganz Deutschland gezeigt.

Zudem würden Fahndungsplakate in Deutsch, Englisch und Französisch an alle Polizeidienststellen im Bundesgebiet versandt, hieß es weiter. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, habe man eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Unbekannte habe sich im Tatzeitraum in der Nähe aufgehalten. "Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann mit der Tat in Verbindung gebracht werden oder in sonstiger Weise etwas zur Tataufklärung beitragen kann", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der bei der Tat schwarz gekleidete Verdächtige soll etwa 18 bis 24 Jahre alt sein. Er ist laut Polizeiangaben rund 1,75 Meter groß und schlank.

In der Göppinger Bar fielen Anfang Oktober Schüsse. Ein 29-Jähriger wurde dabei verletzt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zwei weitere Menschen wurden demnach lebensgefährlich verletzt. Bei den Opfern handelt es sich nach dpa-Informationen um Syrer. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Maschinenpistole handeln.