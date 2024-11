Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 40-jähriger Mann ist in Stuttgart festgenommen worden, nachdem er ein Auto gestohlen haben soll. Der 58 Jahre alte Besitzer habe den Schlüssel in der Nacht auf Samstag im Wagen vergessen. Das soll der Verdächtige ausgenutzt haben, teilte die Polizei mit. Der 29-jährige Sohn des Besitzers habe den Diebstahl bemerkt und versucht, das Auto zu stoppen. Der Tatverdächtige habe daraufhin beschleunigt und sei gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt, bevor er von dem Sohn festgehalten wurde. Nach Angaben der Polizei stand der Mann vermutlich unter Drogeneinfluss. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

