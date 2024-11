Fellbach (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Frau im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei ihre Suchmaßnahmen fortgesetzt. Die Ermittler wollten erneut einen Bereich am Neckarufer absuchen, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Fokus lagen dabei unter anderem Spuren sowie Gegenstände der Frau - oder von möglichen Tätern.

Die weibliche Leiche sei am Freitag im Bereich des Landungsstegs in Fellbach gefunden worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie habe äußere Verletzungen gehabt, Details dazu nannte die Polizei nicht. Einen Tag später wurde der Körper obduziert, was die Vermutung der Ermittler bestätigte: Die Frau starb dem Ergebnis nach an einem Gewaltverbrechen. Die genauen Todesumstände seien jedoch weiterhin unklar. Auch einen konkreten Verdächtigen oder eine Verdächtige gebe es bislang nicht.

Die Kripo richtete eigens für die Ermittlungen eine Sonderkommission mit dem Namen "Fluss" ein. Schon am Samstag wurde das Gebiet rund um den Fundort an der Neckar abgesucht. Dabei waren Polizeiboote, Suchhunde und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Einige Gegenstände seien gefunden worden, die analysiert werden sollten. Nun wurde das Gebiet erneut abgesucht. Weitere Details wie Angaben zur Frau oder den Hintergründen machte die Polizei weiterhin nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen.