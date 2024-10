Mannheim (dpa/lsw) - Im Prozess um den mutmaßlichen Handel mit der neuartigen Droge "El Tusi" werden am Freitag Plädoyers am Mannheimer Landgericht erwartet. Eventuell könnte die Kammer noch am selben Tag ein Urteil sprechen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Zuvor wolle das Gericht am Morgen (ab 9.00 Uhr) noch die Beweisaufnahme schließen.

Droge nur vereinzelt in