Göppingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Göppingen durch Stiche tödlich verletzt worden. Das Tötungsdelikt habe sich in einer "geschlossenen Räumlichkeit" ereignet, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Der Notruf sei am Montagabend um 19.43 Uhr eingegangen. Weitere Angaben machte er nicht, auch nicht zu einem möglichen Tatverdächtigen oder einer Tatwaffe. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die Polizei sei mit zahlreichen Kräften im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Die Spurensicherung habe ihre Arbeit am Tatort in der Nacht abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise auf Zusammenhänge mit anderen Verbrechen in Göppingen. Anfang Oktober war ein Mann durch Schüsse in einer Bar getötet worden. Der Täter ist noch auf der Flucht.