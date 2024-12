Mainz (dpa/lrs) - Ein Mann hat in Mainz nach Polizeiangaben einen 17-Jährigen und einen 21-Jährigen mit einer Softairpistole bedroht. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend an einer Bushaltestelle zu dem Vorfall. Der amtsbekannte 41 Jahre alte Beschuldigte habe die beiden anderen Menschen angesprochen und erklärt, dass er eine schwarze Schusswaffe dabeihabe. Anschließend habe er diese gezogen und mit der Waffe auf den 17-Jährigen gezielt. Die beiden Mainzer seien zu Fuß geflüchtet.

Der Beschuldigte sei noch in Tatortnähe von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Er sei betrunken gewesen und habe die Softairpistole in seiner Jackentasche bei sich gehabt. Sie wurde sichergestellt.