Frankfurt (dpa/lhe) - Mit gezogenem Revolver hat ein bislang Unbekannter ein Lebensmittelgeschäft in Frankfurt-Rödelheim ausgeraubt. Er habe am Montagabend vier Mitarbeiter im Kassenbüro des Geschäfts bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Nachdem ihm ein niedriger, fünfstelliger Betrag übergeben wurde, flüchtete der Täter über die Tiefgarage in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:241126-930-300033/1