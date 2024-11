Trier (dpa/lrs) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in ihrer Wohnung in Trier sind zwei Tatverdächtige in Rumänien festgenommen worden. Gegen den 39 Jahre alten Mann aus Trier und eine 36 Jahre alte Rumänin bestehe der Tatverdacht des Mordes, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Das Duo soll aus Habgier gehandelt haben: Aus der Wohnung des Opfers seien Bargeld und andere Wertsachen gestohlen worden.

Die Staatsanwaltschaft Trier habe die Auslieferung der Beschuldigten nach Deutschland beantragt, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen mit. Hierüber entschieden nun die rumänischen Justizbehörden. Die tote 68-Jährige war vor einer Woche von einem Angehörigen in ihrer Wohnung entdeckt worden.

Ermittlungen hätten ergeben, dass die Beschuldigten direkt nach der Tat nach Rumänien gereist seien. Das Amtsgericht Trier habe am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl wegen des Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes erlassen: Das Duo sei noch am selben Abend in Rumänien lokalisiert und inhaftiert worden.

Wie die Frau zu Tode kam, wurde nicht veröffentlicht. Auch Hintergründe der Tat konnten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekanntgegeben werden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.