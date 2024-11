Freiburg (dpa/lsw) - In der Halloween-Nacht ist die Polizei in Freiburg häufig im Einsatz gewesen. Gewaltdelikte waren Angaben zufolge nicht der Grund. Vor allem am Halloween-Abend sowie in der frühen Nacht seien 30 Fälle von Sachbeschädigung bei der Polizei eingegangen. Sie war wegen herausgerissenen Verkehrsschildern und Leitpfosten, beschädigten Parkbänken und abgetretenen Auto-Spiegeln im Einsatz.

In mindestens 10 Fällen haben Menschen Parkbänke oder andere Gegenstände angezündet, wie die Polizei mitteilte. Auch Eierwürfe seien in der Gruselnacht wieder Gründe für Polizeieinsätze gewesen. Dieses Jahr waren es demnach ungefähr 30 Notrufe hierzu. Zudem musste die Polizei 30 Mal ausrücken, weil Menschen Böller gezündet hatten.

Zum Schaden insgesamt konnte die Polizei keine Angabe machen. Im Hinblick auf Gewaltdelikte seien keine überdurchschnittlichen Zahlen festgestellt worden.