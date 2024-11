Lörrach (dpa/lsw) - Bei einer Vollbremsung eines Busses in Lörrach wurden acht Menschen verletzt - zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin habe mit ihrem Wagen dem Bus am Freitag die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer habe dann abrupt gebremst, um einen Unfall zu verhindern. Dabei seien mehrere Fahrgäste in dem voll besetzten Linienbus umgefallen, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:241109-930-283696/1